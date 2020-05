A terra ci sono le tracce del sangue perso dalla donna ferita durante la rapina. Sul posto gli uomini del Commissariato di Vasto, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.

La donna aggredita era uscita dalla porta dell'agenzia assicurativa Assitalia di via Giulio Cesare e si era avviato verso l'istituto di credito dove avrebbe dovuto depositare il denaro percorrendo il cortile condominiale. Ha imboccato il tunnel tra i due palazzi che collega con la strada principale ed è lì che c'è stata l'aggressione.

Secondo alcuni testimoni i rapinatori erano in due. L'hanno strattonata violentemente, facendola cadere a terra. Poi si sono dati alla fuga, sempre verso il parcheggio condominiale.

Trattandosi di violenza esercitata sulla vittima e non solo di furto con strappo, si configura il reato di rapina e non lo scippo.

Ore 12.40 - La vittima si trova ora nel pronto soccorso dell'ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto, dove i medici le stanno suturando la ferita alla testa. Il rapinatore ha picchiato la donna, che è una dipendente dell'Ina Assitalia.

Era appena uscita dall'ufficio con una busta contenente l'incasso, che stava andando a depositare in banca. Il rapinatore, che forse aveva studiato il colpo, l'ha aggredita, strappandole dalle mani la busta.

Non sono gravi le condizioni della donna, sotto shock per l'accaduto.

La prima notizia - Ennesimo scippo a Vasto. E' il terzo dall'inizio di settembre, il quinto nel giro di due mesi, se di considerano anche gli analoghi episodi accaduti in via Naumachia e in via Barbarotta ad agosto.

"Erano circa le 11.30. Stavo facendo la spesa in un negozio di alimentari, quando ho sentito le urla di una signora", racconta l'avvocato Angela Pennetta, che si trovava sul posto quando è avvenuto lo scippo. "La donna era appena uscita dalla filiale di una compagnia assicurativa e gridava: 'Mi hanno rubato tutto, mi hanno rubato tutto!' Non aveva neanche la borsa, ma solo la busta dell'assicurazione, che è stata presa dallo scippatore. Si è trattato di un'aggressione: alla vittima usciva del sangue dalla testa".

Sul posto sono intervenuti gli agenti del vicino Commissariato di via Bachelet, che hanno raccolto la testimonianza della donna e ora danno la caccia al malvivente.