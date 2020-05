Nicola Belfiore titolare dell'omonimo negozio di alimentari vicino S. Maria Maggiore stamattina aprendo il suo magazzino che dà su piazza del Tomolo ha avuto l'amara sorpresa di trovarsi davanti ad una discarica a cielo aperto, con un po' di buste di immondizie, monitor di vecchie tv e materiale vario, ed addirittura un materasso vecchio steso nel mezzo della piazza. "L'inciviltà non ha limiti - dice - posso tenere un alimentare con tutta questa sporcizia davanti? Ho chiesto l'intervento dei vigili, vediamo che succede".



Noi aggiungiamo che non si può fare la raccolta differenziata se non si apre una isola ecologica. Il problema è vecchio e non si capisce cosa si aspetta.





Nicola D'Adamo