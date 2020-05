Saranno impegnate oggi in Coppa Italia di Eccellenza la Vastese e il Vasto Marina, per entrambe è in programma una partita in trasferta.

Nel triangolare F la squadra di Nicola Di Santo, dopo la vittoria di 2-1 in campionato contro il Miglianico, gioca alle 18.00 al "Davide Bucci" di San Salvo contro i padroni di casa, che domenica hanno superato 2-1 l'Altinrocca.

Tanti gli ex in campo e fuori, oltre all'allenatore biancorosso, a suo figlio Mattia e al preparatore atletico Sergio Nanni, hanno giocato nel San Salvo Pantalone, Torres, Spagnuolo (capitano lo scorso anno, che però è squalificato dopo l'espulsione del turno precedente) e il portiere Cianci, che potrebbe partire titolare. Nei biancazzurri gli ex sono i difensori Nando Giuliano e Antonio Lapiccirella, oltre all'attaccante Andrea Antenucci, autore di una doppietta alla prima di campionato.

In caso di parità di punti per stabilire chi passa il turno si tengono in considerazione nell'ordine: la differenza reti, il maggior numero di reti segnate, il risultato dello scontro diretto. In caso di ulteriore parità previsto il sorteggio.

In virtù dei risultati dei turni precedenti, Vastese-Altinrocca 3-0 e Altinrocca-San Salvo 2-0, i biancorossi, che hanno 3 punti in classifica e +3 di differenza reti, per qualificarsi possono anche perdere con due gol di scarto perchè la squadra di Gallicchio è a -2 e 0 punti, mentre l'Altinrocca a -1 e 3 punti. Eventualità che il gruppo non vuole ovviamente tenere in considerazione e punta a conquistare l'intera posta in palio. Probabile che ci sia un po' di turnover e che giochi chi è stato impiegato meno fino a questo momento. Domenica la Vastese giocherà alle 15.00 fuori casa contro la Rosetana, mentre il San Salvo ospiterà l'Avezzano.

Le ultime gare ufficiali in campionato tra le due formazioni risalgono alla stagione 1997/98, prima della rinata Pro Vasto, con Anzivino in panchina, nel torneo di Promozione dominato dai vastesi. All'andata a San Salvo il 28 settembre 1997 finì 0-3 con le reti di Luongo, Nepa su rigore e Monaco su rigore. Al ritorno ancora una vittoria della Pro Vasto, era il 18 gennaio 1998, all'Aragona finì 2-0 con reti di De Santis e Luongo.

Nel triangolare E il Vasto Marina, sconfitto 2-1 ad Alba Adriatica domenica, è in scena alle 16.00 a Cupello contro la Virtus, battuta in campionato 3-2 dal Civitella Roveto. La squadra di Baiocco, ferma a 0 punti e -1 di differenza reti, è fuori dalla coppa anche in caso di vittoria, avendo perso 2-1 in casa contro il Miglianico (4 punti e +1 di differenza reti) che tra le mura amiche ha pareggiato 0-0 contro la Virtus.



Alla squadra di Memmo (1 punto e 0 di differenza reti) basta vincere con un gol di scarto per essere qualificata, impresa non impossibile, soprattutto in virtù del fatto che il Vasto Marina, non avendo più nulla da dire, potrebbe preservare i titolari in vista del prossimo impegno nel torneo di Eccellenza.