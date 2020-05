La Vastese dei tanti ex perde a San Salvo 1-0, la rete dei padroni di casa arriva all'83' e porta la firma di Antenucci. Gioca meglio la squadra di Gallicchio che ha più occasioni e conquista meritatamente i 3 punti contro una rivale poco incisiva, ma per la differenza reti sono i biancorossi ad accedere al turno successivo di Coppa Italia che prevede di nuovo un girone con tre squadre. Le altre qualificate sono Avezzano, Alba Adriatica, Francavilla, Virtus Cupello e San Nicolò.

Grande affluenza di pubblico al "Davide Bucci" per quella che è da sempre una sfida molto sentita dalla tifoseria sansalvese. Presente anche un gruppo di tifosi proveniente da Vasto.

Le ultime gare ufficiali in campionato tra le due formazioni risalgono alla stagione 1997/98, prima della rinata Pro Vasto, con Anzivino in panchina, nel torneo di Promozione dominato dai vastesi. All'andata a San Salvo il 28 settembre 1997 finì 0-3 con le reti di Luongo, Nepa su rigore e Monaco su rigore. Al ritorno ancora una vittoria della Pro Vasto, era il 18 gennaio 1998, all'Aragona finì 2-0 con reti di De Santis e Luongo.

La cronaca. Poco turnover nella Vastese, mister Di Santo schiera Cialdini in porta, Benedetti e Napolitano terzini con Triglione e Catenaro centrali, a centrocampo ci sono Avantaggiato, Di Santo e Battista, in avanti Torres, Di Vito e il '96 Balzano. Spagnulo è squalificato, Antignani e Soria partono dalla panchina, così come Cianci, Pantalone, D'Adamo, Galiè e Cardone. Anche Gallicchio manda in campo la migliore formazione possibile. Il primo tiro della partita è al 5', dal vertice dell'area ci prova Marinelli che non impensierisce il portiere ospite.

Al 10' Quaranta calcia fuori una punizione, al 21' è di Vito a battere un calcio piazzato per la Vastese, Coccia non trattiene, poi rimedia la difesa. Al 32' Balzano in contropiede avanza in velocità e supera gli avversari, serve Torres in ottima posizione, ma l'argentino, scattato sul filo del fuorigioco, quando è da solo davanti al portiere spreca la possibilità di siglare il gol dell'ex. Al 41' un tentativo di Quaranta supera la traversa, al 42' Gancitano manda fuori e al 44' c'è un'occasionissima per il San Salvo, Marinelli riceve in area, stoppa, si gira e libero davanti a Cialdini calcia a botta sicura, ma spara alto.

Nel secondo tempo sono sempre i biancazzurri a rendersi più pericolosi, al 52' Cappelletti crossa in area dalla destra, Marinelli prova a colpire la sfera, ma non ci arriva. Due minuti dopo Gancitano da solo in area interviene di testa e manda a lato, al 61' Felice batte una punizione, Cialdini di pugni libera l'area, la sfera finisce sui piedi di Gancitano che rimette in mezzo, Marinelli interviene e manda alto. All'81' il protagonista è ancora il portiere biancorosso che evita il gol con una bella parata su calcio piazzato di Quaranta.

All'83' il San Salvo segna, Antenucci riceve palla, riesce a passare tra le maglie della difesa avversaria e la mette dentro di destro in diagonale. Nei minuti finali la tensione aumenta, vengono espulsi sia Gallicchio che Battista per somma di ammonizioni. Il risultato non cambia, i biancazzurri vincono, ma a passare il turno è la Vastese. I sansalvesi festeggiano per una vittoria prestigiosa.

Domenica alle 15.00 è di nuovo campionato, la Vastese va in trasferta contro la Rosetana, il San Salvo ospita l'Avezzano.

Tabellino

San Salvo-Vastese 1-0 (0-0)



Marcatore: 83' Antenucci (San Salvo)

San Salvo: Coccia, Giuliano, Alberico, Sasso, Lapiccirella, Felice, Cappelletti (54' Antenucci), Quaranta, Marinelli (72' Costantini), Gancitano, Ferrante (46' Di Pietro). A disposizione Raspa, Izzi, Ramundo, Del Borrello. Allenatore: Claudio Gallicchio



Vastese: Cialdini, Benedetti, Napolitano, Battista, Triglione, Catenaro, Balzano (69' Pantalone), Avantaggiato, Torres (84' Antignani), Di Santo (50' D'Adamo), Di Vito. A disposizione Cianci, Soria, Galiè, Cardone. Allenatore: Nicola Di Santo



Arbitro: Gilberto Gregoris di Pescara (assistenti Giorgini e Conoscitore di Teramo)

Ammoniti: Triglione (Vastese), Pantalone (Vastese), D'Adamo (Vastese), Felice (San Salvo)



Espulsi: 90' Battista (Vastese), Gallicchio (Allenatore San Salvo)