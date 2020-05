Il Pd di San Salvo sosterrà Matteo Renzi nel congresso che eleggerà il leader nazionale del Pd. Lo annuncia il direttivo cittadino del Partito democratico: Ci uniamo al Comitato San Salvo Adesso, formatosi come movimento che rifiuta la logica delle correnti per appoggiare le idee del Sindaco di Firenze, per aver espresso, anticipandoci, l’idea di un Partito democratico aperto, che si riavvicini ai suoi iscritti, simpatizzanti ed ai cittadini tutti, per ascoltare la loro voce e per offrire loro, attraverso incontri pubblici e non, proposte concrete di rinnovamento e di buona politica, di una politica che torni ad essere l’arte di tener conto della realtà in cui la comunità di cui ci si vuole occupare si trova, del suo contesto storico-ambientale e dell’intero territorio entro cui vive, lavora e con il quale interagisce.

Non possiamo che unirci ad esso per rafforzare quanto già espresso, per affermare con maggiore forza e determinazione l’idea di un Partito accogliente, fruibile, fatto di pluralità e non di protagonismi, di uomini e donne di buona volontà e non di padroni e, soprattutto, di un Partito in cui la lealtà e la capacità di ascolto, il rispetto reciproco e l’unità di intenti siano alla base del confronto dialettico tra le varie individualità che lo costituiscono rendendo possibile la sintesi ed il raggiungimento dei comuni obiettivi".