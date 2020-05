E' la Virtus Cupello a superare il turno nel raggruppamento E della prima fase di Coppa Italia di Eccellenza. La squadra di mister Memmo si impone per 3-2 sul Vasto Marina, grazie ai gol di Fizzani, Sputore e Diompj.

Mister Baiocco, con il Vasto Marina fuori dai giochi, manda in campo ben 7 giocatori classe 1996, facendo riposare qualche titolare in vista del prossimo impegno di campionato.

La partita nel primo tempo regala poche emozioni. E' il Vasto Marina ad avere le occasioni migliori. Al 18' il tiro di Della Penna si stampa sulla traversa mentre al 35' Riella, appena dentro l'area, si fa rimontare da Musto sciupando una buona occasione. Il minuto di recupero concesso dal direttore di gara Romanelli è propizio per i padroni di casa. Sputore serve un buon assist per Fizzani che infila in rete. Si va al riposo sull'1-0.

Nel secondo tempo la Virtus Cupello entra in campo alla ricerca del gol-qualificazione. Ci pensa Nicola Sputore, dopo appena due minuti, a mettere a segno la rete del 2-0 con un pregevole pallonetto che sorprende Annunziata. E' ancora la squadra di casa a fare la partita. Al 14' su un buon cross dalla fascia sinistra Marinelli mette di testa in rete, ma l'arbitro annulla per fuorigioco.

Il Vasto Marina cerca con insistenza la via del gol e al 68' è Della Penna, ex della partita, a gelare il pubblico presente al campo sportivo di Cupello: 2-1 e qualificazione che torna nelle mani del Miglianico. Alla Virtus serve un gol e ci pensa Diompy, entrato al posto di Berardi, a portare a termine la missione con un gol al 77'. Le emozioni non finiscono perchè nei minuti di recupero l'arbitro assegna un calcio di rigore per il Vasto Marina, che Consolazio è freddo a mettere alle spalle di Mainardi. Finisce 3-2 e la Virtus Cupello si qualifica perchè, a parità di punti e differenza reti con il Miglianico, ha segnato un gol in più.

Virtus Cupello: Mainardi, Marinelli, Schena (75' Nanni), Musto (80' Forte), Del Bonifro, Muratore, Fizzani, Ercolano, Sputore, Di Pasquale, Berardi (65' Diompj). Panchina: Ottaviano, Rossi, Luongo, Antenucci. Allenatore: Memmo

Vasto Marina: Annunziata, Colamarino, Iammarino, Napolitano, Di Biase, Nocciolino, Della Penna, Maruggi (66' Labrozzi), Cesario (46' Consolazio), Florio, Riella. Panchina: Gaspari, Marchesani, Pili, Piras, D'Ottavio. Allenatore: Baiocco

Arbitro: Romanelli (Lanciano) - Cicchitti/Boffa (Chieti)

Reti: 46' Fizzani (C), 48' Sputore (C), 68' Della Penna (VM), 77' Diompy (C), 92' Consolazio (VM)

Ammoniti: Consolazio (VM), Marinelli (C), Labrozzi (VM)