Ripartono le attività del Laboratorio di Ceramica Creta Rossa, nel cuore del centro storico di Vasto. Dalla passione per i bambini e dalla convinzione che l’esperienza, il gioco e la condivisione sono tra gli obiettivi principali dei corsi che il laboratorio Creta Rossa propone, nascono i corsi didattici di ceramica per bambini “ConCretaMente”.

Attività che si rivolgono ai bambini a partire dai 4 anni e che mirano a sviluppare tante qualità dei piccoli allievi facendo emergere i loro talenti attraverso le attività guidate dal maestro d'arte Giuseppe Buono.

Anche per gli adulti sono attivi ormai da anni i corsi del laboratorio artistico-didattico, con tante proposte in cantiere anche per la stagione 2013/2014.

Ci sono poi gli appuntamenti nei periodi speciali, come week-end, Natale, Pasqua e così via. A disposizione degli utenti c'è anche il forno per la cerminca, per poter cuocere i lavori realizzati anche al di fuori dei corsi.

Tante anche le scuole e le associazioni che in questi anni si sono affidate ai lavoratori didattici, sempre diversi e interessanti per i bambini. Importante, inoltre, l'organizzazione e la partecipazione ad eventi sempre nel segno della crescita e della creatività.

Per tutte le informazioni è possibile consultare il sito web di Creta Rossa (clicca qui).