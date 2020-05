Tre rumeni, rispettivamente di 21, 23 e 25 anni, questa notte, sono stati denunciati dai Carabinieri della Stazione di Casalbordino con l’accusa di concorso in possesso ingiustificato di grimaldelli. I militari, impegnati in un posto di controllo alla circolazione stradale nella zona del Lido di Casalbordino, li hanno fermati mentre transitavano a bordo di un’ autovettura Chrysler Voyager con targa bulgara.

All’interno del portabagagli dell’auto i carabinieri hanno rinvenuto una cesoia, un chiavistello e due pinze, arnesi generalmente usati dai malviventi per scassinare serrature ed altro nel corso di furti in abitazione ed esercizi commerciali. Gli accertamenti effettuati sul conto dell’autovettura hanno permesso inoltre di scoprire che il proprietario dell’auto, un rumeno di 34 anni, aveva denunciato, per appropriazione indebita, uno dei tre fermati. Per queste ragioni la vettura è stata sequestrata unitamente agli arnesi da scasso rinvenuti nel suo bagagliaio.

Comando Provinciale Carabinieri Chieti