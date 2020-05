E' stata convocata per il prossimo 18 settembre alle 9 (prima convocazione il 17 alle 8) la seduta del Consiglio Comunale di Vasto. Dieci i punti all'ordine del giorno inviato ai consiglieri questa mattina dal presidente Giuseppe Forte. Tra questi il conferimento dell'encomio solenne a due carabinieri della Compagnia di Vasto e la modifica al regolamento che disciplina l'installazione di chioschi-gazebo-tettoie-dehors. Una questione che ormai si trascina da anni senza che in città via siano regole chiare ed uguali per tutti e che forse, anche alla luce degli incontri di questi giorni, potrà trovare una soluzione.

I punti all'ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente

2. Conferimento encomio solenne a due rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri

3. Approvazione verbali sedute precedenti del 23.07.2013 e del 02.08.2013

4. Interrogazioni ed Interpellanze

5. Mozione per l’istituzione di una Commissione Speciale di Studio

6. Mozione per l’istituzione di una Commissione Speciale d’Indagine

7. L.R. 29.11.1999, N.128. Istituzione Riserva Naturale Guidata “ Bosco Di Don Venanzio” – Proposta Di Modifica

8. Modifica al regolamento disciplinante l’installazione dei chioschi-gazebo-tettoie-dehors.

9. Regolamento comunale autorizzazione al transito e sosta in Z.T.L. – A.P.U.

10. Piano Strategico Macro Area Vasto-San Salvo – Approvazione definitiva.