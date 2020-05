"L'amicizia non ha prezzo. La ricchezza è avervi qui questa sera. Grazie". Questo il biglietto che tutti i partecipanti alla cena tra "amici storici" hanno trovato sui loro piatti. A prepararli Nicola Carosella e Nicolamaria "Masa" Borrelli, promotori di questo raduno tra amici che si conoscono da più di 40 anni e che insieme ne hanno passate di tutti i colori.

Appuntamento alla trattoria da Peppe, nel centro storico di Vasto, per una serata spensierata ricordando i vecchi tempi e le tante avventure legate alla scuola e al Paradise, la prima storica discoteca di Vasto. E poi il calcio, passione che li accomuna ancora oggi.

Quando dalla custodia esce fuori la chitarra il divertimento è assicurato. Tra i brani che andavano in voga negli anni 70, cominciando da Lucio Battisti, Rino Gaetano & co., per arrivare alle canzoni vastesi e una bella versione de "Gli Angeli" di Vasco Rossi.

Il rumoroso e allegro gruppo, di cui fanno parte anche alcuni figli e amici, ci mette poco a trascinare al centro del divertimento una coppia di turisti che è nel locale per cena. Una battuta tira l'altra e i due coniugi provenienti da Bolzano vengono "aggregati" al gruppo, con tanto di dono di maglietta e cartellino. Quando, timidamente, i due rivelano che sono a Vasto per festeggiare il 35° di matrimonio, il gruppo esplode in un applauso e la torta preparata per la serata, viene dedicata a loro, con tanto di statuette da matrimonio che spuntano dai cassetti di Peppe. Loro apprezzano non poco questo fuori-programma che certamente farà ricordare Vasto e i vastesi con particolare affetto.

La festa va avanti fino a quando il gruppo si scioglie, con la promessa di ritrovarsi ancora, tra qualche anno, per una serata di divertimento e spensieratezza.