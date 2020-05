Dalle associazioni Vasto Libera, Porta Nuova e Italia Nostra riceviamo e pubblichiamo.

"Le associazioni Vasto Libera, Porta Nuova, Italia Nostra in data 4 settembre 2013 hanno chiesto, per la seconda volta, un incontro all’Assessore Tiberio per illustrare la loro proposta relativa agli orti sociali, piccoli appezzamenti di terreno, attualmente incolti e di proprietà comunale, da concedere ai cittadini vastesi per la coltivazione e l’autoconsumo di ortaggi.

La prima richiesta era stata protocollata il 19 luglio

L’Amministrazione non ha convocato i firmatari, né ha fornito loro alcuna risposta – scritta o orale.

Questa la ragione per cui la richiesta all’Assessore Tiberio è stata reiterata, e tra i destinatari questa volta è stato aggiunto il Sindaco Dott. Luciano Lapenna.

Ricordiamo che l’istituto degli orti sociali – detti anche orti urbani – è già ampiamente contemplato, in Italia ed in Europa, nelle normative statali e regionali, e che innumerevoli comuni italiani ed europei, hanno avviato o si preparano ad avviare iniziative del genere. Iniziative che hanno sempre trovato ampi riscontri nella popolazione.

In ogni caso crediamo che, quale che sia la disponibilità o l’indisponibilità dell’Amministrazione, buona prassi sarebbe comunque ascoltare e discutere le proposte concrete avanzate dai cittadini; cosa che purtroppo ad oggi non è accaduta.

Le associazioni promotrici dell’iniziativa attendono una risposta dall’Amministrazione Comunale".