Non c'è pace per la palestra del Liceo Scientifico Mattioli di Vasto. E' stato uno degli addetti alla palestra, non appena arrivato a scuola ieri mattina , a scoprire che ancora una volta i vandali erano passati da lì. Sono nelle ultime settimane sono stati 4-5 gli attacchi all'edificio scolastico, alcuni fortunatamente sventati dalle guardie giurate nel giro di perlustrazione. A favorire le scorribande è la posizione della palestra, che si trova nella parte posteriore dell'edificio, poco visibile da una via San Rocco che in quanto a illuminazione e sicurezza non se la passa molto bene. Ad aggravare la situazione alcune porte, che conducono alla palestra, che non sono allarmate. Più volte dal Liceo hanno sollecitato la Provincia di Chieti, proprietaria dell'edificio, a mettere in campo interventi risolutivi per evitare di trovarsi con una periodicità allarmante di fronte a scene di devastazione.

Lo scorso aprile, addirittura, chi si era introdotto nella struttura aveva brindato e bivaccato a lungo, forse per tutta la notte. Non è andata molto diversamente in questa occasione. I teppisti potrebbero essere stati dentro sabato o domenica. Hanno divelto le serrature delle porte antipanico, spostato e rotto molti attrezzi ginnici, svuotato gli estintori all'interno di due stanzini. Poi, non contenti, hanno lanciato il materiale scolastico sugli alberi posti fuori dal recinto.

Ieri mattina, prima di procedere alla pulizia, è stata fatta nuovamente la segnalazione alle forze dell'ordine. Sconsolati i docenti per questo ennesimo attacco. Il modo in cui si muovono i teppisti rivela una certa conoscenza della disposizione delle porte da cui poter entrare. Tra due giorni si torna tra i banchi e la palestra riprenderà a funzionare. L'auspicio, da parte della dirigente Marcucci e di tutti coloro che frequentano i Liceo, è che possa finalmente essere messo sotto controllo l'edificio così da non avere più problemi in futuro.