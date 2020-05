Era diventata una situazione insostenibile. In piazza Brigata Maiella ogni notte si creava una discarica abusiva con decine di sacchetti di rifiuti abbandonati da mani ignote. E così ieri sera è scattato il blitz delle Guardie Ecologiche del Comune di Vasto. Con i calare del buio è iniziato il viavai di persone che andavano a lasciare nell'angolo la propria immondizia.

Ma, quando stavano per andare via, gli uomini della vigilanza ambientale hanno contestato loro l'infrazione commessa. Sono stati 4 i verbali redatti e trasmessi alla Polizia Muncipale. "Poi non è venuto più nessuno - commenta Eustachio Frangione, coordinatore del nucleo -. Evidentemente chi ha ricevuto il verbale ha fatto il passaparola e così il fenomeno si è arrestato".

Soddisfatti i residenti della zona, che ormai non ne potevano più di assistere a scene come quella documentata ieri da ZonaLocale. Come rilevato ieri sera dagli operatori molti di quelli che abbandonavano i rifiuti in quell'area erano stranieri. Nel centro storico la raccolta differenziata è attiva dal 2009 ma, in molte case della città antica, vivono persone che non hanno a disposizione i bidoni per la raccolta e sono quindi costrette a ricorrere ad espedienti per liberarsi dei rifiuti.