A Riccione, lo scorso 7 settembre, nella meravigliosa cornice di piazzale Roma, si è svolta l’edizione 2013 di New Model Today con la presenza di 36 finaliste selezionate nel tour Italia e all’estero. La manifestazione è stata condotta da Valeria Marini, protagonista tra l'altro della sfilata “Seduzioni Diamonds Jeans”, di cui è ideatrice stilista, e dal mattatore Federico Conti.

A prevalere tra le concorrenti, Camilla Bianchi, 17 anni, alta 1,78, di Milano, che ha guadagnato il favore plebiscitario del pubblico a casa (oltre il 20% delle preferenze) e della giuria di qualità. A lei la fascia “Everline Hair Solution” il titolo di New Model Today 2013 e tante opportunità di carriera nell'ambito della moda e dello spettacolo.



Seconda classificata, l’abruzzese Celeste Di Pietro, 16 anni, alta 1,74, proveniente da Montesilvano, che si è aggiudicata la fascia “Nee Make-Up”, studentessa al liceo , frequenta il conservatorio ed è al settimo anno di pianoforte, ama lo sci, ha un brevetto da sub, continuerà i suoi studi in economia e finanza e nei suoi sogni si vuole realizzare nella vita.



Terza posizione per Paola Malfi, 15 anni, alta 1,74, proveniente da Caserta, fascia “VVV Business and Consulting Service” ; Al quarto posto l’altra abruzzese con fascia “Matlock”, Federica Ceralli, 17 anni, alta 1,83, da Avezzano, studentessa e modella , continuerà i suoi studi e vuole diventare veterinaria, ma non tralascia i suoi sogni di calcare le più importanti passerelle internazionali con stilisti famosi; Quinta classificata, fascia “Dinamica Channel” da Verona, Annabianca Albertini, 15 anni, alta 1, 75; Sesto posto, fascia “Cadey”, per Arianna Viale, 17 anni, da Cuneo, alta 1,76 , Settima posizione, dalla Sardegna, con la fascia “Jam Multimedia”Giulia Campesi, 17 anni, alta 1,75 di Cagliari.

Ottavo posto e fascia “Lormar Beachwere”, è andata all’altra abruzzese Larisa Tafili, 18 anni, alta 1,82, origini Albanesi e vive da anni a San Salvo, studentessa ha iniziato da poco la sua carriera come modella e sogna al più presto di raggiungere livelli importanti nella moda e nello spettacolo; Nona posizione per Jessica Ria, 17 anni, alta 1,80, da Pordenone, che si è aggiudicata la fascia “Baixa accessori moda”; Al decimo posto, Lis Bruna Kedma, 16 anni, alta 1,80, Brasiliana che vive a Battipaglia, fascia “AD Hair”; Undicesima, la siciliana Manuela Andolina, 14 anni, alta 1,78, da Avola (SR), fascia “M Brera”; Dodicesima classificata, Claudia Pinton, 18 anni, alta 1,80, da Padova, fascia “Hotel Mediterraneo”.



Per tutte loro l'inizio di una carriera nel mondo della moda con la partecipazione al prestigioso calendario New Model Today – Everline – Nee Make-Up 2014, che sarà realizzato il prossimo mese di ottobre. Grande la soddisfazione per gli agenti abruzzesi del concorso Camillo Del Romano e Maria Assunta Martino, che con la presenza di 3 ragazze abruzzesi fra le 36 ragazze finaliste, riportano a casa una tripletta vincente.

Nel corso della serata c'è stato spazio anche per la celebrazione dell'arte e della creatività al femminile, incorniciata da un ricco apporto di musica e comicità. In apertura, il duo Manuel Aspidi (Amici) e Fernando Cozzolino (Amici), e poi da Colorado Cafè il comico Francesco Rizzuto, di seguito la Potente voce di Samanta Discolpa (The Voice), il giovane cantante Tony Serio e per finire l’esilarante partecipazione di Mandi Mandi con il “bagnino Gino”.



Le ragazze hanno sfilato i capi della maison di Anton Giulio Grande “enfant prodige” della moda Italiana, ormai affermato stilista delle star, che ha proposto una collezione nell’inconfondibile stile sexy ed aggressivo per un total-look femminile di assoluta eleganza, e del giovane stilista emergente Gianluca Mannara Couture di recente premiato al festival Troisi come personalità dell’anno, con la sua collezione “Sensual Chic” con abiti da sera e da cocktail.



In poco più di due ore e mezza, le fasi concitate di gara, con il passaggio al primo turno di 12 concorrenti su 36, decise dalla giuria.



Infine, la proclamazione delle vincitrici che si spera seguiranno le orme di Charlize Theron, Margareth Madè, Lorena Fortezza, Patricia Velasquez, Berenice Todd e Anna Falchi, tutte nate in casa New Model Today.



Nato nel 1986 da un’idea di Vittorio Zeviani, fondatore della Why Not di Milano, una delle agenzie di modelle più famose al mondo. Ora viene costantemente valorizzato dall’attuale Presidente Clay Calzolari ideatore del Tour Italia. Il “Gran Galà della Moda / New Model Today” è una selezione internazionale dedicata esclusivamente alle giovani modelle di tutto il mondo che coltivano il sogno di diventare “ il volto moda del nuovo millennio”. La manifestazione, è giunta al termine dopo una selezione serrata in decine di piazze mondiali che ha coinvolto oltre 20.000 aspiranti al titolo.

La realizzazione della serata conclusiva è stata possibile grazie alla collaborazione, tra gli altri, dell’indispensabile Salvo Romi (direttore responabile), dal coreografo Giuseppe Racioppi, dallo staff “Everline Hair Solution” (acconciature) coordinate dal sempre presente Francesco Costi, Nee Make Up di Milano (trucco), Simone Sirgiovanni (Montaggio e riprese Video), Stefano Benassi e Roberto Frolli (fotografi ufficiali New Model Today), Iulio Lo Piccolo (autore e videografiche).



Quanto al riscontro di pubblico sul sito internet, oltre 53.000 le visite uniche nella giornata della finale e 17 mila i voti espressi.

L'appuntamento televisivo con la finale è per il prossimo 20 settembre alle h. 21,00 su Dinamica Channel (digitale terrestre canale 249) ed in replica il 19 settembre sulla piattaforma Sky canale 815 alle ore 22,00.