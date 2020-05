20 anni e non li dimostra. Proprio così, la cooperativa Mille Sport, anche quest’anno riapre i battenti presso la piscina comunale di San Salvo "Tano Croce". Lunedì 16 settembre riprenderanno tutte le varie attività che la cooperativa Mille Sport svolge presso l’impianto sansalvese.

Per i più piccoli il baby nuoto a partire dagli 8 mesi di età fino ai 3 anni, poi i tre anni scuola nuoto per tutte le età e, per gli ultrasessantenni, nei giorni di lunedì e giovedì alle 9.00 e mercoledì e sabato alle 8.30 riduzione del 50%. Pevista per loro la riduzione del 10% in tutte le altre fasce orarie; lo stessa riduzione del 10% sarà applicata in tutte le fasce orarie ai bimbi fino a 5 anni. Riduzioni previste anche per nuclei familiari.



Inoltre la Mille Sport propone acqua zumba, acqua gym, riabilitazione in acqua, nuoto libero, nuoto per diversabili individuale e in gruppo, lezioni di nuoto individuali, corsi pre e post parto, corsi per bagnino nonché tutte le attività agonistiche di nuoto, nuoto sincronizzato e pallanuoto.

Le iscrizioni sono aperte, basta recarsi presso la segreteria dell’impianto tutti i giorni feriali dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 21.00. Per info 0873343684, www.millesport.it e il gruppo Facebook piscina comunale di San Salvo Tano Croce.