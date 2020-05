Mancava un quarto d'ora a mezzogiorno, quando è scattato l'allarme. La riviera invasa dal fumo e le fiamme che si levavano alte dai terreni retrostanti la zona del Monumento alla Bagnante: questo era lo scenario che si presentava agli occhi di pedoni e automobilisti.

Con tre mezzi - due autopompe e un fuoristrada - i vigili del fuoco sono usciti dalla caserma di via Madonna dell'Asilo e, nel giro di cinque minuti, hanno raggiunto il fronte dell'incendio, a una quindicina di metri dalla statale 16 e ad altrettanti dall'ex depuratore, dove il lungomare Cordella diventa una passerella con la ringhiera protesa sulla scogliera.

Con i potenti detti d'acqua alimentati dalle manichette, i pompieri hanno affrontato l'incendio da due lati: dal mare verso la statale 16 e viceversa, riuscendo a circoscrivere il rogo e a evitare che potesse propagarsi fino a un traliccio dell'energia elettrica e a una masseria di campagna distante meno di dieci metri dal fuoco. Attorno alle 12.30 la situazione era già sotto controllo.

Si sospetta la natura dolosa.

Ore 13.10 - Due persone sarebbero state viste allontanarsi dalla zona dell'incendio poco dopo lo scoppio del rogo. Lo riferiscono fonti ufficiose. Sul posto continuano a operare i vigili del fuoco e la polizia municipale di Vasto. Gli agenti stanno regolando la viabilità nel punto in cui sono parcheggiate le autopompe.

Ore 12.40 - Sono riuscite a circoscrivere il fronte delle fiamme le squadre dei vigili del fuoco intervenute sul posto con tre mezzi: due autopompe e una jeep. Le operazioni di spegnimento sono in corso, ma il rogo non fa più paura. Fin dall'inizio, gli uomini del Distaccamento di via Madonna dell'Asilo hanno accuratamente evitato che il fuoco potesse espandersi fino a un vicino traliccio della corrente elettrica.

La prima notizia - I vigili del fuoco di Vasto stanno lottando contro le fiamme che hanno aggredito l'area retrostante il tratto settentrionale di lungomare Cordella a Vasto Marina. E' di natura sospetta il rogo scoppiato a ridosso dell'ex tracciato ferroviario e del depuratore dismesso, cinquanta metri a Nord del Monumento alla Bagnante.