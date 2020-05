Giovedì 12 settembre ore 21.30 concerto del compositore e pianista americano Evan Lurie. Direttamente da New York, l'anima melodica dei Lounge Lizards, autore delle colonne sonore dei film di Roberto Benigni, arriva al Teatro Rossetti di Vasto. Il concerto è organizzato dall’associazione culturale Sideshow e dal Teatro Rossetti in collaborazione con l’Arci di Vasto per la ventunesima edizione del New Acoustic Music Festival. Sarà accompagnato per l’occasione dai Sacri Cuori con le loro atmosfere cinematografiche e desertiche, la band strumentale romagnola da esportazione capitanata da Antonio Gramentieri.



Costo biglietto: 10 euro



Info: 0873.671348 – 333.6870029



EVAN LURIE



Originario di Minneapolis e fondatore (nel 1979) col fratello John dei seminali Lounge Lizards, che ha annoverato nelle sue fila Arto Lindsay e Marc Ribot, Evan Lurie è anche squisito talento pianistico ed eccellente compositore. Grazie a Jim Jarmusch e al fratello John Lurie entra in contatto con Roberto Benigni. Sue le colonne sonore di film come Piccolo Diavolo, Il Mostro e Johnny Stecchino, a riprova di una forte vicinanza con l'Italia e di un'abilità tutt'altro che comune a misurarsi con la cultura popolare; suoi certi memorabili lavori per piano chitarra e bandoneon, capaci di gettare ponti infiniti tra sonorità cameristiche e tradizioni apparentemente distanti. Ha collaborato al fortunato disco di Vinicio Capossela Il ballo di San Vito. Oggi Evan Lurie vive a New York e compone musica per film e programmi TV tra cui la serie animata e musicale "The Backyardigans", da noi noto come "Zonzoli". Le sue apparizioni live sono cosa rara e preziosa.





