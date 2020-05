Ore 20.00 - Terminate le operazioni di pulizia della strada dalla grande quantità di mangime per animali ed erba medica che si era riversata sull'asfalto è stato riaperto al traffico il tratto di A14 ed è di nuovo possibile accedere dal casello Vasto-Nord.

Ore 17.15 - Servirà ripulire completamente la carreggiata dalla grande quantità di mangime prima di poter riaprire l'accesso dal casello Vasto Nord. Impegnati nelle operazioni gli addetti della Società Autostrade.

Ore 16.50 - Il camion che trasportava mangimi è stato rimosso dalla carreggiata e condotto in un'officina per le necessarie riparazioni. Il conducente è illeso. Continuano le operazioni di rimozione del carico caduto in gran quantità sull'asfalto.

Ore 15.55 - L'incidente è avvenuto al chilometro 437+500 della corsia meridionale. Chiusi i 18 chilometri compresi tra i caselli di Vasto Nord e Vasto Sud. Lo annuncia la società Autostrade per l'Italia: "All'interno del tratto chiuso,la circolazione è bloccata. Di conseguenza, è stata istituita l'uscita obbligatoria a Vasto Nord, per le provenienze da Bologna,dove si è formata una coda di un chilometro, con rientro in autostrada a Vasto Sud, dopo aver percorso la Strada Statale 16 Adriatica. Sul luogo dell'evento sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia Stradale e i mezzi di soccorso meccanici". E' di conseguenza aumentato il traffico sulla statale 16, con autovetture e camion che hanno lasciato il percorso autostradale a Vasto Nord per riprenderlo a Vasto Sud. In volo su Vasto anche l'elicottero della Polizia di Stato, per tenere sotto controllo la viabilità e segnalare eventuali criticità.

La prima notizia - Corsia meridionale bloccata sul tratto vastese dell'autostrada A14. Attorno alle 15.25, all'altezza del casello autostradale di Vasto Nord, si è ribaltato un mezzo pesante che trasportava mangimi. Il carico si è riversato interamente sulla carreggiata. La polizia autostradale del Distaccamento di Vasto Sud ha disposto la deviazione del traffico sulla statale 16 con uscita obbligatoria dal casello di Vasto Nord. Sul posto si trovano i Vigili del fuoco del distaccamento di Vasto per rimuovere il camion. In base alle prime informazioni, le condizioni del conducente non dovrebbero essere gravi.