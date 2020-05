Ancora un furto messo a segno in un appartamento del centro storico. I ladri si sono introdotti in un'abitazione in via IV Novembre, tra le 18 e le 19, la fascia oraria in cui la famiglia che vi abita è stata assente da casa. Al loro rientro l'amara sorpresa. Mancavano una coppia di candelabri d'argento, altri oggetti, e buona parte degli abiti della loro bambina.

"Come valore economico del furto non è stato un danno così ingente - racconta il capofamiglia -, ma il furto dei vestiti di nostra figlia ci ha fatto sentire come violentati". I ladri hanno agito indisturbati, riuscendo ad allontanarsi senza che nessuno li vedesse. Eppure la strada è una delle più frequentate del centro, con molti negozi e un traffico, per quanto ieri fosse lunedì, sempre notevole.

Lo sfogo della famiglia su Facebook ha raccolto la solidarietà di tanti amici. Tra questi anche una commerciante di via Cavour che racconta: "A me hanno svuotato il negozio alle 15 di pomeriggio".