Giovedì riparte l'anno scolastico e a San Salvo sono due le novità previste dall'amministrazione comunale. Con delibera di giunta dello scorso 6 settembre sono state stabilite per l’anno scolastico 2013/2014 le seguenti tariffe per il servizio scuolabus pagabili in tre rate: 150,00 euro annui per chi utilizza il servizio di trasporto e frequenta la scuola primaria e dell’infanzia a San Salvo e San Salvo Marina, 120,00 euro annui per o figli successivi al primo iscritti al servizio di trasporto scuolabus per la scuola primaria e dell’infanzia. Inoltre per chi paga in un’unica soluzione la tariffa è fissata in 135,00 euro per il primo figlio e 108,00 per i figli successivi.

L’assessore comunale ai Trasporti, Angiolino Chiacchia, segnala che sono state previste diverse agevolazioni e la possibilità di esonero dal pagamento per agli appartenenti a famiglie in condizioni economiche disagiate e l’esonero totale per le persone portatrici di handicap.

"In questo momento così difficile per tutti, e ancor più per le famiglie con figli minori – ha detto il sindaco Tiziana Magnacca nell’annunciare il provvedimento di Giunta – sentiamo il dovere come amministrazione pubblica di essere vicini con atti concreti ai nostri concittadini, da qui l’iniziativa di abbassare le tariffe annuali per l’utilizzo dello scolabus, prevedendo anche esenzioni in casi particolari grazie all’iniziativa e all’impulso del vice sindaco Chiacchia".

Doposcuola. Nella struttura di via Verdi, dal 30 settembre alla fine del mese di maggio, si svolgerà l’attività denominata “Il mondo dei bambini” curato dalla cooperativa “I Girasoli” con doposcuola, servizio mensa e scuolabus, laboratori teatrali, di motoria, artistico (pittura, collage e riciclo), musicale e lettura animata, con la possibilità dell’utilizzo della figura dello psicologo. Le famiglie dovranno compartecipare alla spesa e sono state stabilite delle tariffe in rapporto ai servizi utilizzati e all’attività educativa e ludica svolta dal lunedì al venerdì. Più fasce che vanno dalle ore 13.00 (se si usa la mensa al trasporto) o dalle 15.00 per concludersi alle ore 19.00.

“Il mondo dei bambini è una risposta concreta e diretta alle famiglie – spiega l’assessore alle Politiche sociali Maria Travaglini – che hanno bisogno di accompagnamento educativo e formativo in ambito scolastico per i loro figli e per quei ragazzi con difficoltà di apprendimento. Ma è anche un modo per consentire ai bambini di fare aggregazione e socializzazione senza dimenticare che occorre fare prevenzione per attenuare il fenomeno dell’abbandono scolastico facendo i compiti con il sostegno degli insegnanti”