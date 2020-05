La commissione di Vigilanza di Vasto acquisirà i documenti riguardanti il prolungamento da 30 a 45 anni dell'affidamento in gestione privata del parcheggio multipiano di via Ugo Foscolo. Lo ha deciso al termine della seduta di oggi lo stesso organismo di controllo istituito in seno al Consiglio comunale.

Nella riunione di stamani, si è registrata una netta preponderanza dei consiglieri d'opposizione: 8-2 nei confronti della maggioranza di centrosinistra, rappresentata solo da Simone Lembo (Pd) e Luigi Marcello (Giustizia sociale). Per la minoranza, presenti il presidente della Commissione Francesco Paolo D'Adamo (Pdl), Manuele Marcovecchio (Pdl), Etelwardo Sigismondi (Fratelli d'Italia), Massimo Desiati (Progetto per Vasto), Mario Della Porta (Vasto giovani), Massimiliano Montemurro (Udc), Nicola Del Prete e Davide D'Alessandro (indipendenti).

Le audizioni - Oltre all'acquisizione degli atti relativi al prolungamento della concessione alla De Francesco costruzioni di Castelpetroso (Isernia), che si è impegnata a realizzare opere di miglioria del multipiano da 330 posti, la Vigilanza ha disposto due audizioni: nella prossima seduta, fissata per lunedì 15 settembre alle 9, verranno sentiti il segretario generale del Comune di Vasto, Rosa Piazza, e il responsabile del procedimento amministrativo che ha portato all'approvazione del progetto di variante per la realizzazione delle opere di miglioramento e valorizzazione del parcheggio in via Ugo Foscolo e dell'area circostante".