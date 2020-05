Stava tornando a casa dopo aver fatto la spesa al mercato del sabato in viale D'Annunzio quando è stata avvicinata da un malvivente che le ha strappato la collana dal collo. L'ennesima vittima di uno scippo è una donna di 68 anni che, sabato mattina, dopo aver fatto la spesa, stava facendo rientro alla sua abitazione percorrendo via Pescara.

Secondo quanto riferito ai carabinieri, la donna stava camminando con due buste della spesa, una per mano, quando ha sentito qualcuno arrivarle alle spalle. Neanche il tempo di girarsi che un giovane "magro e atletico" le ha strappato la collana dal collo e si è dato alla fuga.

Dopo l'episodio la figlia della donna scippata, D.P., ha sfogato la sua rabbia con un messaggio su un social network. "Poteva andarle molto ma molto peggio, dobbiamo ringraziare Dio che ciò non sia accaduto. Ora io mi chiedo: cosa fanno i nostri signori politici per tutelare noi cittadini? Io nel mio piccolo continuerò ad insegnare ai miei 2 figli i valori umani, il rispetto per il prossimo, la lealtà e l'onestà, nella speranza che ci siano 2 delinquenti in meno in questa cittadina che sta diventando disgustosa".