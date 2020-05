Prosegue la preparazione della BCC Vasto Basket in vista dell'esordio in Divisione Nazionale B. La squadra allenata da Sandro Di Salvatore venerdì scorso ha affrontato un nuovo test contro il Globo Isernia, che giocherà in DNC, per iniziare a trovare il giusto ritmo partita e per trovare il giusto feeling tra giocatori vecchi e nuovi. E' rimasto precauzionalmente in panca Federico Durini, mentre ha giocato tanti minuti Antonio Serroni (influenzato nello scorso match contro i molisani). Trattandosi di un test amichevole si sono giocati 4 quarti con punteggio azzerato ad ogni sirena.

La partenza dei biancorossi non è stata delle più brillanti, con qualche difficoltà di troppo nell'andare a canestro e l'Isernia che ha portato a casa il parziale con un buon distacco. Poi coach Di Salvatore ha tenuto a rapporto per qualche minuto i suoi e la musica è cambiata, con i vastesi vittoriosi negli altri quarti. Risultato che conta ben poco in questa fase della stagione, in cui è necessario mettere tanta benzina nei motori per poter affrontare una stagione che si preannuncia molto difficile. Per lo staff tecnico della BCC Vasto Basket sono settimane in cui raccogliere tante informazioni sulle squadre da affrontare in campionato, visto che negli ultimi anni l'area di interesse era quella centro-sud e quindi in questo 2013/2014 sarà tutto nuovo. Un lavoro di analisi in cui Di Salvatore, per quanto si è visto negli scorsi anni, è molto meticoloso.

Oggi inizia la terza settimana di preparazione e i cestisti biancorossi sanno che li attenderanno allenamenti ancora più duri. "Credo che da oggi l'intensità degli allenamenti salirà decisamente - spiega Vincenzo Dipierro, alla sua terza stagione in biancorosso -. Sappiamo che la stagione sarà difficile ma abbiamo tanta voglia di lavorare e quindi affrontiamo tutto con entusiasmo e determinazione". Non potrebbe essere altrimenti per un gruppo che ha inseguito a lungo la promozione sul campo e che, quando si era ormai preparato a disputare una nuova stagione in DNC, ha accolto con gioia la notizia del ripescaggio. Un gruppo compatto a cui si sono aggiunte due pedine. "Sono due bravi ragazzi - commenta Dipierro, tra i leader dello spogliatoio -. Si stanno impegnando molto. Poi, come sempre, sarà il campo a dire la sua".

Il movimento della palla a spicchi sta vivendo giornate entusiasmanti con le vittorie della nazionale azzurra ai Campionati Europei in Slovenia. Allenamenti permettendo anche Dipierro sta guardando le partite dell'Italia in tv. "Mi piace molto lo spirito di squadra e l'approccio con cui i giocatori si prendono dei tiri dal perimetro. Il mio preferito è senz'altro Travis Diener - il play assente nel match di ieri contro la Grecia per infortunio -. Fa girare la squadra in modo incredibile". Un po' come in questi anni ha fatto lui con la BCC Vasto Basket.

Foto di Luca Marinozzi