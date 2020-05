"Qui hanno rifatto le strisce sopra una buca sterrata. Non l'hanno neanche coperta con un po' d'asfalto". A segnalarlo B.G., lettore di ZonaLocale.it. La strada in questione è via Dante Gabriele Rossetti, che collega via Madonna dell'Asilo con la circonvallazione Istoniense, passando davanti al Liceo classico Lucio Valerio Pudente e alla Scuola materna Giuseppe Spataro. Di recente sono stati eseguiti lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale.