E' un paese intero quello che piange la morte di Alfredo D'Angelo, il 61enne che ieri ha perso la vita mentre faceva il bagno in mare a Casalbordino. Non era sposato e viveva con i suoi genitori. Ieri pomeriggio è toccato a suo padre di 83 anni vederlo perdere la vita sulla spiaggia senza poter fare nulla per salvarlo.

Disperati tentativi di tenere in vita Alfredo sono stati attuati da un turista olandese che era al mare con moglie, figlio e genitori e dai medici del 118, atterrati sul lungomare in eliambulanza. Ma per D'Angelo non c'è stato nulla da fare.

Una grande passione per la musica nata sin da giovane, quando aveva iniziato a suonare la batteria. La sua bravura lo aveva portato a suonare nella band di Vasco Rossi ed accompagnare Raffaele Pisu, uno dei più grandi protagonisti della rivista italiana.

Le sue condizioni di salute lo avevano portato a smettere con la musica. Ma un mese fa "i suoi amici avevano organizzato per lui un concerto in paese", come ricorda Tonino Menna, per molti anni sindaco di Casalanguida, che conosceva bene Alfredo. Era stato un momento di grande festa, con i compagni di una vita che si erano stretti attorno al musicista più bravo del paese. Ieri, purtroppo, hanno dovuto fare i conti con una morte tragica e improvvisa. "Tutti gli volevano bene in paese", commenta Menna.

Anche per i più giovani Alfredo era uno dei punti di riferimento, sicuramente il riferimento assoluto nel campo musicale, visto il suo passato insieme al Blasco nazionale. E in tanti avevano assistito con piacere alla sua ultima esibizione, non molti giorni fa, il 23 agosto, proprio sul litorale casalese. Oggi il paese si unisce al dolore dei suoi genitori che hanno visto spegnersi la vita dell'amato figlio.

Domani, lunedì 9 settembre, alle 16.30 ci saranno i funerali a Casalanguida.