Si è conclusa positivamente l'esperienza della Summer School organizzata da VastoScienza e dal Liceo Scientifico Mattioli di Vasto. "Scienza dell'onda e della vela" ha visto la collaborazione del Circolo Nautico di Vasto e della Guardia Costiera. Una full immersion per i ragazzi partecipanti nel mondo della nautica, divenuto mezzo per approfondire il sapere scientifico.

A coordinare le attività la professoressa Rosa Lo Sasso, insieme a Sonia Di Nocco e Simona Gentile, impegnate durante l'anno anche negli altri corsi proposti da VastoScienza. I ragazzi hanno ascoltato con attenzione le lezioni dei soci del Circolo Nautico e del Comandante della Guardia Costiera Giuliano D'Urso, mettendo in pratica quanto appreso in entusiasmanti uscite in barca a vela.

A conclusione della Summer School sono stati consegnati gli attestati ed è stata l'occasione per tracciare un bilancio dell'attività. "Questi sono progetti molto interessanti per i ragazzi - ha commentato la preside del Liceo Silvana Marcucci -. E' un peccato però, che la partecipazione non sia più numerosa, soprattutto in una città come Vasto che ha la fortuna di stare sul mare. Speriamo che queste esperienze possano crescere di anno in anno, diventando un motivo di crescita importane per i ragazzi".

Il Circolo Nautico tra le sue attività prevede quella della diffusione della vela tra i ragazzi. Il progetto Vela Scuola ogni anno porta centinaia di studenti di elementari e medie a prendere contatto con il mondo della nautica. "Cerchiamo di promuovere la pratica della vela con passione - ha spiegato la presidente Maria Antonietta Muscella - con l'auspicio che la vela trovi sempre più appassionati".

Per il prossimo anno il professor Luigi Murolo ha lanciato un'idea. "A scuola abbiamo avviato dei progetti con le scuole croate, ripercorendo idealmente quelle che erano una volta le rotte di scambio tra Vasto e la sponda opposta dell'Adriatico. Perchè non pensare ad una navigazione verso quella costa?". Intanto ad ottobre ci sarà una mostra con i carteggi notarili del '500 che testimoniano l'intensa attività di scambio tra Vasto e la Croazia.

A conclusione delle attività , dopo una fase di verifica, utile per testare le conoscenze acquisite e raccogliere informazioni sugli aspetti da migliorare per i prossimi anni, ai ragazzi sono stati consegnati gli attestati della Summer School.