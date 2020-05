In questi ultimi giorni d'estate sono tanti i bagnanti in spiaggia che approfittano delle belle giornate settembrine. Con loro anche i ladri, che non vanno mai in vacanza. Questa mattina ancora un furto nel cuore della riviera. La tecnica è la stessa già utilizzata nelle scorse settimane. I ladri si appostano tra gli ombrelloni e, appena qualcuno si allontana da sdraio e lettini, sono pronti ad entrare in azione.

A farne le spese questa volta è stato un turista molisano, P.D., 33 anni, che ha visto sparire una borsa al cui interno c'erano portafogli con documenti e 50 euro, cellulare e chiavi di casa. Un'amara sorpresa che ha rovinato l'ultima giornata di vacanza.