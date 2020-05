Il 19 agosto per l'Incoronata Calcio Vasto è iniziata la preparazione in vista della nuova stagione che vedrà la squadra impegnata nel campionato di Seconda Categoria abruzzese. Quest'anno sulla panchina vastese siederà Francesco Mucci, come già annunciato nel mese di maggio dalla società che fin dal termine della scorsa stagione si è mossa per assicurare una stagione 2013/2014 competitiva.



Le novità riguardano anche il gruppo dei tesserati, ci sono state partenze e arrivi con scelte mirate a stabilizzare l'ambiente e renderlo più competitivo e sereno. L'Incoronata ha disputato in questi giorni due test amichevoli, il primo contro il Guilmi, formazione di Terza Categoria, vincendo per 3-1 ed il secondo con il Monteodorisio, che milita in Prima Categoria, pareggiando 2-2.



Si sono viste buone cose, il gruppo deve ancora lavorare per assimilare schemi, moduli e idee del nuovo mister che si mostra fiducioso sul futuro. L'Incoronata Calcio Vasto disputerà le gare casalinghe presso il campo sportivo di Vasto Marina. La società formata dai signori Patriarca, Vitelli, Campitelli, Pollutri, Scopa e Giacomucci si è data un nuovo organigramma, formando uno staff tecnico composto oltre che dal responsabile mister Mucci, anche dal signor Giacomucci, collaboratore tecnico e dal signor Galante, preparatore dei portieri.

L'associazione sportiva si è data anche la figura di un direttore sportivo, che sarà il signor Scopa. I presupposti per affrontare una grande stagione ci sono tutti. Il gruppo conta anche sull'appoggio della città per questa stagione, tifosi simpatizzanti e tutti coloro che amano il calcio vero.