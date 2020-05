Rette dimezzate rispetto allo scorso anno all'asilo nido Comunale "L'Ape Maia" di Monteodorisio, che riaprirà la propria attività il 16 settembre. Ad annunciarlo il sindaco Ernesto Sciascia e l'assessore all'istruzione e alle politiche sociali Anna Menna. "Le rette mensili per l’anno scolastico 2013/2014 sono state dimezzate rispetto a quelle dell’anno precedente - spiega il primo cittadino-, sia per i residenti nel territorio comunale, sia per i non residenti, garantendo, naturalmente, sempre la massima accoglienza e cura verso i piccoli ospiti della struttura e totale disponibilità verso le loro famiglie".

Può essere presentata domanda di iscrizione, presso gli uffici comunali, per i bambini nati dal 1/01/2011 al 1/06/2013. La retta mensile, calcolata in base alla dichiarazione ISEE, va da un minimo di 85 euro ad un massimo di 200 per i residenti e da un minimo di 127,50 ad un massimo di 300 euro per i non residenti nel territorio Comunale.

"L’Asilo nido - commenta Sciascia- è un servizio socio-educativo importantissimo volto a promuove l’autonomia e la socializzazione del bambino fin dalla primissima infanzia; inoltre, è un servizio che concorre a sostenere le famiglie nella cura dei figli e nelle scelte educative e a facilitare la conciliazione delle scelte professionali e familiari.

E' da ritenersi, pertanto, una preziosissima risorsa che il nostro piccolo paese ha la fortuna di avere".

Il documento con le tabelle (clicca qui).