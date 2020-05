Inizia nel migliore dei modi il cammino dell’U.S. San Salvo nel campionato di Eccellenza. La formazione del tecnico Gallicchio si è imposta in trasferta con il risultato di 2-1 sull’Altinrocca. Il match, molto acceso e combattuto, si è giocato sul sintetico di Cupello alla presenza di diversi spettatori quasi tutti di fede sansalvese. Una settimana fa, nella gara di Coppa Italia, l’Altinrocca ha superato 2-0 i biancazzurri ma oggi la musica è stata diversa.

Parte bene il San Salvo che dopo 6 minuti si porta in vantaggio grazie alla rete messa a segno da Antenucci dopo un batti e ribatti sulla linea di porta. Passano cinque minuti e il giovane Cappelletti si libera bene di due avversari e serve Antenucci ma il tiro viene respinto dal portiere. Al quindicesimo l’Altinrocca si fa vedere in avanti con una punizione di Pierri finita a lato della porta difesa da Raspa. Il San Salvo spinge sull’acceleratore e sfiora il raddoppio in due circostanze con Gancitano ma, in entrambi casi, l’estremo difensore Santandrea compie due prodezze e respinge la sfera. Il raddoppio dei biancazzurri, oggi in divisa amaranto, arriva al 21’ con un tiro di Cappelletti servito da una bella giocata di Marinelli. Sono ancora i ragazzi di Gallicchio a sfiorare la rete con Antenucci al 40’, ma il tiro debole finisce tra le braccia dell’estremo difensore. Il primo tempo si chiude sul risultato di 0-2 per il San Salvo ma è proprio durante l’intervallo che avviene l’episodio che può cambiare il match. Durante il rientro negli spogliatoi si surriscaldano gli animi e ne fa le spese il centrocampista Sasso espulso dal direttore di gara.

Nella ripresa, con gli ospiti in inferiorità numerica, l’Altinrocca cerca di fare la partita ma gli attaccanti restano spesso imbrigliati nelle maglie della difesa sansalvese. La partita si riapre al 58’ quando l’arbitro assegna un calcio di rigore all’Altinrocca per una fallo commesso da Lapiccirella. Dal dischetto Pierri calcia benissimo e accorcia le distanze. La rete riapre il match con i locali che cercano in tutti i modi di ristabilire il risultato di parità. Gallicchio cerca di coprirsi inserendo Del Borrello e Izzi per Cappelletti e Alberico. La partita prosegue senza grossi sussulti a parte diversi cartellini gialli raccolti dai giocatori sansalvesi. L’Altinrocca ci prova in diverse occasioni ma la sfera termina sempre fuori. Il San Salvo cerca il sigillo alla gara con Marinelli ma il suo tiro, a portiere battuto, viene raccolto e salvato da un difensore. Al triplice fischio è il San Salvo a sorridere e a vendicare la sconfitta di una settimana fa in Coppa Italia.

Mercoledì alle ore 18.00 al “Bucci” arriva la Vastese per il terzo turno del triangolare di Coppa Italia, l’Altinrocca effettuerà il turno di riposo. Poi domenica prossima appuntamento tra le mura amiche per la sfida contro l'Avezzano.





Risultati della prima giornata del campionato di Eccellenza. Alba Adriatica-Vasto Marina 2-1, Altinrocca-San Salvo 1-2, Avezzano-Francavilla 6-1, Civitella Roveto-Virtus Cupello 3-2, Montorio-Capistrello 1-1, Pineto-San Nicolò 1-3, River Casale-Rosetana 2-1, Torrese-Acqua&Sapone 4-0, Vastese-Miglianico 2-1

Prossimo turno, seconda giornata, domenica 15 settembre ore 15.00. Capistrello-River Casale, Francavilla-Civitella Roveto, Miglianico-Torrese, Rosetana-Vastese, San Nicolò-Alba Adriatica, San Salvo-Avezzano, Vasto Marina-Altinrocca, Virtus Cupello-Montorio, Acqua&Sapone-Pineto





Luca Di Sciascio