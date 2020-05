Due coniugi di Vasto, M.A. di 34 anni e M.R. di 32 anni, ieri sera sono stati arrestati dai carabinieri della Stazione di Vasto con le accuse di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Gli uomini dell'Arma li hanno fermati nella loro abitazione subito dopo che avevano venduto una dose di eroina ad un tossicodipendente di 35 anni di Monteodorisio.

L'operazione portata a termine dai militari e' il frutto dei quotidiani servizi di controllo attuati nel territorio dai carabinieri di Vasto. I militari, infatti, da giorni tenevano sotto controllo l'abitazione dei due coniugi dove, in più occasioni, era stato notato uno strano via vai di giovani noti alle forze dell'ordine come abituali assuntori di stupefacenti. Ieri sera i carabinieri, dopo aver visto uscire dall'abitazione della coppia il 35enne, lo hanno fermato per un controllo trovandolo in possesso della dose di eroina appena acquistata.

I militari hanno quindi bussato alla porta di casa dei coniugi ignari, fino a quel momento, di essere tenuti sotto controllo dagli uomini dell'Arma. Nel corso della perquisizione domiciliare i carabinieri hanno poi rinvenuto, in un cassetto di un mobile della cucina, 53 grammi di eroina, 7 grammi di marijuana e 9 grammi di hashish oltre ad un bilancino di precisione e 190 euro in contanti. Tratti in arresto, i due coniugi si sono dovuti salutare: su disposizione dell'autorita' giudiziaria il marito e' stato associato alla casa circondariale di Vasto e la moglie al carcere di Chieti. Segnalato all'autorita' competente, come assuntore di stupefacenti il loro cliente.

(Comando provinciale di Chieti - Ufficio stampa)