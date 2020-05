Davanti ad una buona cornice di pubblico, sicuramente superiore per numero di presenze e tifo rispetto alla scorsa stagione, la Vastese vince 2-1 la prima di campionato contro un buon Miglianico, che se avesse pareggiato non avrebbe rubato nulla.

Il vantaggio dei padroni di casa porta la firma di Antignani al 2', pareggio ospite al 64' di Contestabile e gol della vittoria al 72' di Avantaggiato. Non è stata una passeggiata, hanno sofferto i biancorossi, che al 6' hanno perso Spagnuolo per infortunio, e ringraziano Cialdini, che in due occasioni ha salvato il risultato, ma nonostante tutto si prendono i tre punti e iniziano nel migliore dei modi il campionato di Eccellenza.

Da segnalare la disponibilità allo stadio Aragona per tutte le gare interne della Vastese di un ulteriore defibrillatore, oltre a quello della Croce Rossa, messo a disposizione per le emergenze dalla Protezione Civile di Vasto.

La cronaca. La formazione iniziale mandata in campo da Di Santo è la stessa che ha battuto in Coppa l'Altinrocca 3-0, davanti a Cialdini in porta ci sono Triglione e Spagnuolo con Pantalone e Cardone terzini. A centrocampo Battista, Avantaggiato e Berardi, in avanti Soria, Antignani e Di Vito. In tribuna Galiè e Balzano. Nemmeno il tempo di iniziare che Berardi dalla destra mette in mezzo all'area dove Antignani è lesto ad approfittarne e insacca la rete del vantaggio, la dedica è tutta per sua figlia, come si può intuire dall'esultanza con il pollice in bocca.

Il Miglianico non ci sta e al 5' colpisce una traversa con Marrone su punizione. Un minuto dopo Spagnuolo esce per infortunio, per lui una botta all'anca. Portato in ospedale per accertamenti sono da valutare i tempi di recupero. Il difensore avrebbe comunque saltato per squalifica la sfida di Coppa in programma mercoledì 11 alle 18.00 a San Salvo, al suo posto entra Benedetti. Al 17' progressione di Soria sulla destra che mette al centro, Di Vito c'è ma la sfera finisce sopra la traversa.

Al 25' Marrone crossa per Contestabile che da solo in area colpisce di testa e manda fuori. Al 31' punizione per la Vastese, batte Avantaggiato dalla distanza, la conclusione è molto potente, ma Palena neutralizza. Al 33' parata perfetta di Cialdini su Marrone che si presenta a tu per tu con il portiere biancorosso e calcia a botta sicura dopo un'azione di contropiede dalla sinistra. Nel finale un colpo di testa di Triglione allontana la palla in quella che poteva diventare un'azione pericolosa per gli ospiti. La Vastese soffre e non costruisce, si affida ai lanci in avanti, si vede poco in attacco, l'impressione è che manchi un uomo d'ordine in mezzo al campo. Il Miglianico ha il piglio del gioco ed è più propositivo.

Nella ripresa la squadra di Tatomir sembra meno arrembante, al 55' occasione per Torres, subentrato ad Antignani due minuti prima, ma l'attaccante argentino si allunga troppo la palla e il portiere avversario la blocca. Al 58' bella conclusione di Quintiliani che si perde sul fondo, al 60' ci prova Avantaggiato con un tiro che non centra lo specchio della porta.

Al 64' l'Aragona è zittito nel momento in cui meno se lo aspettava, al 64' Contestabile interviene di testa su un traversone proveniente dalla destra e insacca il gol del pareggio. La rete subita sveglia la Vastese che reagisce, passano otto minuti e Di Vito dalla destra apre dalla parte opposta per Soria che serve Avantaggiato in area, il centrocampista lascia partire un sinistro imparabile che trafigge Palena sotto la D'Avalos.

Al 74' Soria cerca di arrotondare il risultato con un tentativo ravvicinato, ma non ci riesce, al 75' Catenaro prende il posto di Di Vito e affianca Triglione in difesa, Benedetti va a destra, Cardone a sinistra e Pantalone a centrocampo. All'85 è proprio Catenaro che ruba palla in mezzo al campo, serve a destra per Soria che salta Adorante, entra in area dal fondo, mette al centro dove però non c'è nessun compagno.

Al 90' Miglianico vicinissimo al pareggio, il tiro di Quintiliani, una settimana fa autore all'Aragona di una doppietta in Coppa contro il Vasto Marina, è tanto bello quanto preciso, Cialdini si supera e con un intervento da grande portiere mette sopra la traversa. Nel primo dei 4 minuti di recupero Soria avanza da centrocampo da solo, ma quando si ritrova davanti a Palena si fa parare la conclusione.

Finisce 2-1 per la Vastese che mette in cassa i primi tre punti della stagione. Mercoledì alle 18 si gioca in Coppa a San Salvo, poi domenica alle 15.00 in trasferta contro la Rosetana sconfitta 2-1 oggi dal River Casale.

Tabellino

Vastese-Miglianico 2-1 (1-0)



Marcatori: 2' Antignani (V), 64' Contestabile (M), 72' Avantaggiato (V)



Vastese: Cialdini, Pantalone, Cardone, Battista, Spagnuolo (10' Benedetti), Triglione, Berardi, Avantaggiato, Antignani (53' Torres), Soria, Di Vito (75' Catenaro). A disposizione Cianci, Di Santo, D'Adamo, Napolitano. Allenatore Di Santo

Miglianico: Palena, Miccoli, Adorante, Sichetti, Di Candia, Cinquino (80' Gialloreto), Serafini (46' Petito), Quintiliani, Contestabile, Marrone, Torsellini (63' Giandonato). A disposizione Tortora, Di Nardo, D'Amore, Fiaschi. Allenatore Tatomir

Arbitro: Fabio De Crecchio di Pescara (assistenti Pellicciotta e Mastronardi di Lanciano)

Ammoniti: Cardone (V), Cialdini (V)

Risultati della prima giornata del campionato di Eccellenza. Alba Adriatica-Vasto Marina 2-1, Altinrocca-San Salvo 1-2, Avezzano-Francavilla 6-1, Civitella Roveto-Virtus Cupello 3-2, Montorio-Capistrello 1-1, Pineto-San Nicolò 1-3, River Casale-Rosetana 2-1, Torrese-Acqua&Sapone 4-0, Vastese-Miglianico 2-1

Prossimo turno, seconda giornata, domenica 15 settembre ore 15.00. Capistrello-River Casale, Francavilla-Civitella Roveto, Miglianico-Torrese, Rosetana-Vastese, San Nicolò-Alba Adriatica, San Salvo-Avezzano, Vasto Marina-Altinrocca, Virtus Cupello-Montorio, Acqua&Sapone-Pineto