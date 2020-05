Una nostra lettrice ci invia questa foto scattata ieri sulla spiaggia di Vasto Marina, accompagnata da un messaggio.

"Ecco come si presenta la spiaggia libera di Vasto Marina nel tratto corrispondende a via Ponente. Il bidone dell'immondizia è stato tolto (fino ad agosto c'era). Al suo posto ora ci sono direttamente i rifiuti e non poche vespe! Lara".