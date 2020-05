L’amministrazione comunale ha inteso premiare il merito di 31 studenti che lo scorso anno scolastico hanno completato il loro percorso di studi con il massimo dei voti. Questa mattina nell’aula consiliare si è svolta la cerimonia di premiazione con la consegna a ogni studente di una pergamena, di alcuni libri e di una copia della Costituzione italiana.

Erano presenti il sindaco di San Salvo, Tiziana Magnacca, il presidente del Consiglio comunale Eugenio Spadano, gli assessori comunali Maria Travaglini e Giovanni Artese e la dirigente del Primo Istituto Comprensivo Maria Teresa Di Mucci.

Il sindaco Magnacca agli studenti ha spiegato che «nello studio come nella vita solo l’impegno costante, e non di un solo giorno, consente il raggiungimento di traguardi importanti. Quella di oggi è solo una tappa. Siete chiamati in ogni momento della vostra vita, e non solo scolastica, a dare dimostrazione della serietà e dell’impegno che dovete mettere nel lavoro che svolgete. Perché il miglior riconoscimento per la fatica fatta non è ciò che se ne ricava, ma ciò che si diventa grazie ad essa».

L’amministrazione per il secondo anno consecutivo, a pochi giorni dall’inizio del nuovo anno scolastico, ha invitato gli studenti meritevoli assegnando un riconoscimento perché diventino ambasciatori di un messaggio positivo. «L’impegno paga, sempre, ma tutto ciò non ha senso se non viene condiviso con gli altri. Proprio perché siete più bravi aiutate i vostri compagni di classe a crescere con voi, perché in questa aula consiliare, il prossimo anno, ci possano essere più studenti nella consapevolezza che più che lo spirito competitivo si è riusciti a far crescere la cultura della collaborazione».

GLI STUDENTI PREMIATI:

Diploma esame di Stato: Stefania Costantino, Sebastian Valentin, Graziano De Cinque, Deborah Franchella e Francesca Paganelli.

Diploma licenza I ciclo istruzione: Francesco Marinelli, Jessica Fabrizio, Elena Iavicoli, Elvi Koshena, Andrea Artese, Francesca Di Lisa, Maria Elena Pacilli, Chiara Pierri, Giulia Antenucci, Luigi Gattone e Arianna Minui.

Ammissione grado successivo istruzione obbligatoria: Anna Artese, Francesca Del Borrello, Giulia Di Pierro, Margherita Tana, Alice Vitulli, Eleonora Maria Ciavatta, Angelo Ciurlia, Gianluca Della Penna, Gianluca Giannone, Letizia Potenza, Antonio Gattone, Siria Gattone, Leonardo Rossi e Asia Vicoli.