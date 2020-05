È stata un'estate piena di soddisfazioni per i ragazzi della Podistica San Salvo che hanno gareggiato in maniera instancabile in tutte le gare dei vari circuiti regionali. Solo nel mese di agosto hanno disputato circa 20 gare con prestigiosi risultati nelle classifiche per gruppi: sono saliti sul gradino più alto del podio in ben 4 gare (Fossacesia, Cupello, Montemitro e Carunchio); due volte secondi (Borrello e Crecchio) e tre volte terzi (Pescara, Luco dei Marsi e Roseto degli Abruzzi).



A livello individuale buone prestazioni per Miri Massimo, Angelucci Carlo, Angelucci Francesco ,Domenico Troiano,Vicoli Antonio Tiziano, Vincenzo Del Villano,Norberto Gagliardi, Paolo Mannarino,D'Aloisio Maurizio, Nicola Miri e Luigi Brindisi. Nel settore femminile da evidenziare le prove di Julia Mariani, Maria Brindisi ,Daniela Carissimo,Stella Nubia , Grazia Evangelista, Sanese Antonella, Di Luca Maria, e Castorio Antonella.



Prossimi appuntamenti di rilievo saranno in terra molisana il 22 settembre con la Corrisernia, e la mezza maratona Tappino-Altilia il 29. A seguire ci sarà la Maratona di Pescara, mentre per la Maratona di Firenze, prevista per il prossimo Novembre, sono circa 40 gli atleti della Podistca San Salvo già iscritti.



Infine, il Presidente Michele Colamarino con molto orgoglio ha in questi giorni perfezionato l'iscrizione per la Maratona di Roma, dove saranno presenti oltre 60 atleti sansalvesi che cercheranno di far meglio della scorsa edizione quando trionfarono come primo gruppo extra romano.



A fine settembre rivedremo anche i piccoli atleti della scuola di atletica leggera sfrecciare nella pista di atletica di Via Ripalta, che speriamo sarà intitolata, con il benestare dell'amministrazione comunale di San Salvo, al compianto Pietro Mennea.



Il portavoce della Podistica San Salvo