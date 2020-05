Debutta con una sconfitta nel campionato di Promozione il Real Tigre di Antonio Liberatore. Al campo sportivo di Vasto Marina passa 1-0 la Virtus Ortona, tra le favorite per la vittoria finale. Positiva la prova dei padroni di casa che hanno fatto vedere buone cose contro una rivale competitiva e che daranno del filo da torcere agli avversari continuando a giocare con questa determinazione. In più di un'occasione i vastesi hanno avuto la possibilità di segnare, oltre ad aver colpito il palo con Ferrazzo. Pericolosi anche gli ospiti che, dopo aver siglato il vantaggio a inizio partita, hanno centrato due legni.





La cronaca. E' un giorno speciale per il Real Tigre, in tre stagioni la società della presidentessa Simonetta Baiocco è passata dalla Terza Categoria alla Promozione, ma la formazione di casa, in campo con un'inedita divisa bianca, non sembra soffrire più di tanto il salto di categoria. Al 13' Madonna dalla sinistra dell'area di rigore serve l'accorrente Ferrazzo, l'opportunità è invitante, ma l'attaccante defilato non ci arriva. Risponde la Virtus Ortona al 17' con una conclusione della distanza di Di Benedetto che finisce fuori. Un minuto dopo gli ospiti passano in vantaggio, D'Alessio dalla sinistra mette in mezzo dove Di Benedetto colpisce di testa e questa volta insacca. Al 20' la squadra di Sanguedolce colpisce la traversa con un tiro a girare di Dragani. Al 34' Ortona vicina al raddoppio, sugli sviluppi di un calcio d'angolo Di Lisio scodella in mezzo dove Granata tutto solo non ne approfitta.

Nella ripresa il Real Tigre cerca ancora il pareggio, al 55' è Lupo a provarci ma il suo tentativo non è preciso. Stessa sorte capita al 58' al bolide di Sottile che non centra lo specchio della porta. Al 60' Spadano dalla destra passa a Dragani che manda fuori, al 74' su azione di contropiede è ancora Dragani a tirare dalla distanza, la sfera si stampa sull'incrocio dei pali. Al 77' Ferrazzo impegna Forlani con un'altra conclusione pericolosa, all'85' Sferrella calcia in porta da distanza ravvicinata, Farina è attento e neutralizza. Al 90' Ferrazzo ci riprova da lontano e prende in pieno il palo alla destra dell'estremo difensore avversario. Dopo cinque minuti di recupero e le proteste dei padroni di casa per un sospetto fallo di mano degli avversari in area di rigore, l'arbitro D'Incecco di Pescara fischia la fine.

L'appuntamento con i primi punti della stagione è rimandato al prossimo turno, quando il Real Tigre andrà a giocare in trasferta contro la Valle del Foro, formazione di Ripa Teatina.



Tabellino

Real Tigre-Virtus Ortona 0-1 (0-1)



Marcatore: 18' Di Benedetto (V)



Real Tigre: Farina, Sanconcordio, Monteferrante (55' Di Foglio), Vetta, Carlucci, Antonino (46' Di Giorgio), Lupo, Di Laudo, Lanzano (55' Sottile), Madonna, Ferrazzo. A disposizione Smerilli, Di Stefano, De Foglio, Sabatini. Allenatore Liberatore



Virtus Ortona: Forlani, Luciani, D'Alessio, Di Lisio, Paolini, Lieti, Spadano, Granata (78' Smigliani), Leone (71' Sferrella), Dragani (92' Centurione), Di Benedetto. A disposizione Vitale, D'Alessandro A., D'Alessandro F., Fusella. Allenatore Sanguedolce



Arbitro: Simone D'Incecco di Pescara, assistenti Imbastaro e D'Ovidio di Lanciano



Ammoniti: Monteferrante (R), Vetta (R), D'Alessio (V), Smigliani (V)