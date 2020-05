Mario Giuliani, giovane parrucchiere di Casalbordino, ha ottenuto un prestigioso riconoscimento a livello nazionale, con l’Accademia Goldwell di Roma. Da oltre 60 anni la Goldwell è il partner esclusivo degli acconciatori in più di 40 paesi nel mondo, con la loro esperienza, offrono prodotti e tecnologie innovative.

Mario esprime la propria soddisfazione: "Mi hanno guidato nel mio lavoro la fantasia e un pizzico di originalità che fa parte del mio DNA e tanta tecnica, frutto di lavoro serio, metodico, continuo e anche di retaggio familiare, un grazie a mia madre che mi ha trasmesso l'amore e la disciplina per questo lavoro. Al di là della retorica, volevo parlarvi della mia esperienza ad un concorso a cui ho partecipato di recente, raggiungendo inaspettatamente il 2° posto in Italia nella categoria "Nuovi Talenti".

Il "ColorZoom Challenge" è un concorso internazionale che viene organizzato ogni anno dalla nostra azienda Goldwell, che da la possibilità ai vincitori globali di creare il lancio moda dell'anno successivo. Volevo ringraziare tutte le persone che hanno collaborato al progetto, ma che soprattutto hanno creduto in me fino alla fine". Mario lavora presso Stile Donna parrucchieri in corso Garbaldi 17 Casalbordino.