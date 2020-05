Come avvenuto lo scorso anno la Vastese Calcio 1902 è stata presentata nella tarda mattinata di oggi nella sala consiliare del Comune di Vasto. Giocatori, staff e dirigenti della società biancorossa sono stati accolti in Municipio dal sindaco Luciano Lapenna, a cui è stata donata una maglia della squadra, dall'assessore Mario Olivieri e dal consigliere comunale Antonio Del Casale, presente più in veste di tifoso che di politico. Esposte anche le due coppe conquistate la scorsa stagione per la vittoria del campionato di Promozione e di quello Juniores Chieti.

Nel corso dell'incontro sono state mostrare le foto dei giocatori che si sono presentati singolarmente, poi è stata la volta dello staff tecnico e dei collaboratori. Il gruppo dirigenziale resterà lo stesso, in arrivo il sito ufficiale all'indirizzo www.vastesecalcio1902.it.

A prendere per primo la parola è stato il presidente Giorgio Di Domenico: "Lo scorso anno questa presentazione ha portato fortuna, abbiamo deciso di ripeterla anche per questo motivo. Siamo una società fatta da persone che condividono oltre all'amore per il calcio anche l'amore per le bellezze di questa meravigliosa città, vogliamo impegnarci non solo per le partite, ma anche per arricchire il nostro territorio. Per questo abbiamo organizzato il Super Eight di beach soccer e a dicembre ci sarà il quadrangolare juniores". Il torneo giovanile, in calendario nel periodo natalizio, dovrebbe vedere la partecipazione di una squadra spagnola, in campo tutti gli under 18. Questa potrebbe essere anche l'occasione per organizzare un'iniziativa a carattere benefico, come un concerto.

A tal proposito il primo dirigente ha rimarcato l'utilità dei fondi Fas ricevuti: "Grazie a questi contributi è stato possibile organizzare manifestazioni collaterali, ma non saranno assolutamente utilizzati per la campagna acquisti, non è possibile". Poi un affondo all'amministrazione comunale, poco presente nella prima stagione della nuova Vastese e una richiesta ad impegnarsi per le strutture sportive della città: "A Vasto c'è un notevole numero di atleti che praticano sport, ma abbiamo delle strutture sportive carenti. Ci sono tanti campi, ma chiamarli in questo modo è un grosso complimento, terreni battuti che non vanno bene nemmeno per le piantagioni. L'Aragona ha bisogno di manutenzione, manca un campo in erba sintetica. Ci piacerebbe che un giorno possa diventare realtà".

A parlare dopo il presidente è stato il vice Luigi Salvatorelli che, ringraziamenti a parte, ha in mente un solo obiettivo: "Ci tento a ringraziare i tifosi che lo scorso anno ci hanno seguito anche quando giocavamo sui campetti. Ringrazio anche i collaboratori e i magazzinieri, importanti come i giocatori, grazie a Francesco Bevilacqua che ci ha dato una mano sul mercato e fatto arrivare calciatori importanti. Un ringraziamento particolare a chi un anno fa ha reso possibile tutto questo, chiamandomi per far ripartire il calcio a Vasto: Antonio Prospero. Faremo di tutto per vincere questo campionato, ma voi promettete che farete di tutto per rispettare questa società e questa città. Vinciamolo questo campionato!".

In conclusione l'intervento del sindaco di Vasto: "Questa squadra ha la fortuna di avere un presidente valido ed un gruppo che ha ampiamente dimostrato di essere affidabile, il sindaco tifa per voi. Ha ragione Di Domenico sulle strutture, ma da quando sono primo cittadino abbiamo speso 5 milioni di euro per gli impianti sportivi, parlo di interventi straordinari, non è poco in un periodo di difficoltà. E' ovvio che il nostro impegno deve essere quello di fare di più, migliorando ciò che abbiamo a disposizione, ma dovete mettervi anche nei nostri panni, con le esigenze della comunità e le tante richieste lo sport ci rimette. Non vi lasceremo soli, non lo abbiamo fatto in passato e non lo faremo mai". Domenica alle 15.00 allo stadio Aragona contro il Miglianico inizia il campionato di Eccellenza 2013/14.





Questi i 19 giocatori presenti oggi in Comune, unico assente il portiere Nicola Cianci per motivi di lavoro

Portieri: Cialdini ('93)

Difensori: Catenaro, Cardone ('93), Berardi ('94), Triglione, Napolitano, Benedetti, Pantalone ('95), Spagnuolo

Centrocampisti: Di Santo ('94), Avantaggiato, Galiè ('93), D'Adamo ('95), Battista

Attaccanti: Soria, Di Vito, Antignani, Torres, Balzano ('96)

Allenatore: Nicola Di Santo

Preparatore atletico: Sergio Nanni

Preparatore dei portieri: Giovanni Benedetti

Allenatore Juniores: Michele Stivaletta

Fisioterapista: Warner D'Anniballe

Massaggiatore: Manolo Monopoli

Magazziniere: Mimmo Albanese

Clicca qui per vedere la tabella con tutti gli acquisti e le cessioni della Vastese.



Il programma della prima giornata dell'Eccellenza abruzzese, domenica 8 settembre, ore 15. Alba Adriatica-Vasto Marina, Altinrocca-San Salvo, Avezzano-Francavilla, Civitella Roveto-Virtus Cupello, Montorio-Capistrello, Pineto-San Nicolò, River Casale-Rosetana, Torrese-Acqua&Sapone, Vastese-Miglianico