Dopo il matrimonio della coppia svedese Sara e Truls, celebrato venerdì nella cornice dei giardini D’Avalos a Vasto, il team svedese insieme a tutti i suoi supporters ha disputato un incontro di calciotto contro gli amici del Vasto Sud.

Il risultato finale è stato 4-3 per il Vasto Sud. Partita combattuta e correttissima con alla fine scambio delle divise ed abbracci. A seguire c’è stato il terzo tempo presso la trattoria da Peppe dove tipica cucina vastese calici di buon vino e canzoni popolari hanno fatto da padrone.

Un ringraziamento particolare al b&b l’Angrella per l’organizzazione del bellissimo gemellaggio nato tra la compagine svedese ed i ragazzi del Vasto Sud, e l’invito finale di una trasferta nell’Europa del nord per i biancorossi per il ritorno della sfida.