Il Circolo Tennis Vasto "A. Boselli” organizza dal 9 al 14 settembre 2013 la terza edizione di Vasto porte aperte al tennis. La manifestazione, puramente promozionale, è rivolta ai bambini ed ai ragazzi dai 5 ai 16 anni della città che non hanno mai

giocato a tennis e che potranno cimentarsi gratuitamente, per la prima volta in questo sport, sotto la guida del Maestro federale del circolo tennis.

Saranno allestiti campi di varie dimensioni nei quali il maestro organizzerà varie situazioni di gioco. La partecipazione è gratuita e tutto il materiale necessario (racchette e palline) saranno messe a disposizione dal Circolo Tennis Vasto.



Programma della settimana

Ore 9,00-12,00 Lunedì-Martedì-Mercoledì

Registrazione dei partecipanti, consegna della maglietta celebrativa dell’evento e inizio attività



Ore 15.00-18.00 Giovedì-Venerdì

Inizio attività, prove di gioco





Per informazioni

Circolo Tennis Vasto – via Istonia 1

Parco Muro delle Lame

Tel.: 087369461 - 3394692644