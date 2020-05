In molti li hanno notati volteggiare in cielo nello spazio aereo sopra Punta Penna prima di scendere verso il Campo Volo di via Incoronata. Sono atterati ieri a Vasto i partecipanti al raid aereo promosso da un'associazione di volo francese. Decollati da diversi campi volo della Bretagna i 19 veivoli stanno compiendo il giro d'Italia in volo. Provenienti da Porto Recanati i piloti francesi sono atterati sulla pista di via Incoronata tra le 18 e le 19.

A guidare via radio il primo atterraggio il maresciallo Oreste De Rosa (presidente della sezione vastese dell'Associazione Arma Aeronautica), che poi ha ceduto il controllo al direttore di volo della truppa francese. Uno alla volta sono scesi a terra tutti gli arei. Ad attenderli i soci dell'associazione Volo Vasto, che hanno osservato con attenzione gli aerogiro, a metà tra un aereo e un elicottero, e i deltaplani a motore. Diversi anche i modelli di ultraleggeri provenienti dalla Francia.

A dare il benvenuto ufficiale in città sono stati il vicesindaco di Vasto Vincenzo Sputore e il direttivo dell'associazione Volo Vasto. Al direttore di volo è stata consegnata la riproduzione del monumento alla Bagnante, che i piloti potranno osservare dall'alto quando sorvoleranno il golfo lunato. Non sono mancati i doni, particolarmente apprezzati, di vino e olio locali.

La serata è proseguita con la cena preparata con le attrezzature trasportate dai mezzi al seguito del raid bretone. Prima, però, i piloti si sono ritrovati con il direttore di volo per il briefing del percorso da compiere questa mattina. Il primo aereo si alzerà in volo attorno alle 9, per fare rotta verso l'aviosuperficie di Ceraso (Altamura). Nei prossimi giorni toccheranno la Sicilia per poi risalire la costa tirrenica e fare rientro in Francia.

Già nel 2008 un gruppo di piloti francesi aveva scelto Vasto come tappa di un raid. Il Campo Volo vastese potrebbe diventare un importante luogo di accoglienza per le persone che si muovono nei loro viaggi con gli ultraleggeri, rappresentando un altro punto di forza per lo sviluppo turistico della città.