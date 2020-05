Per un giorno il presidio degli lavoratori della ex Golden Lady si sposta a Roma. Sono 3 gli autobus riempiti fino ad oggi per recarsi nella capitale l'11 settembre, giorno in cui ci sarà un incontro presso il Ministero dello Sviluppo economico. L'auspicio dei lavoratori e dei loro rappresentanti è che al tavolo possano trovarsi tutti i soggetti firmatari dell'accordo di riconversione del 29 maggio 2012. Accorso che prevedeva il reimpiego di 380 lavoratori e che è finito con il fallimento di ogni progetto.

Non c'è più fiducia in niente e da tempo la vicenda, che per alcuni mesi ha seguito due strade differenti, con le problematiche vissute dalle due aziende entrate nei capannoni di contrada Terzi, la Silda e la New Trade, che ormai si sono riunite. "Chidiamo una vera riconversione, ripartendo dalla Golden Lady", è la frase che al presidio e nelle assemblee è risuonata nelle ultime settimane.

I lavoratori si stanno organizzando e ieri i rappresentanti sindacali hanno consegnato la documentazione al Commissariato di Vasto per poter essere presenti in manifestazione davanti al Mise. Dovrebbe esserci, secondo quanto annunciato in più occasione da diversi esponenti politici, anche la rappresentanza delle istituzioni del territorio, che avevano promesso di essere presenti in gran numero, con i sindaci in fascia tricolore, al fianco dei lavoratori.

Intanto i lavoratori hanno già organizzato la loro trasferta romana, per rivendicare a gran voce il loro diritto. Hanno comunicato il programma ricordando che in questo fine settimana sarà possibile prenotare gli ultimi posti a disposizione.

8.30 - Ritrovo e partenza dal piazzale delle autolinee Giacomucci a Scerni

8.45 - Ritrovo e partenza dallo stabilimento ex Golden Lady di Gissi

9.00 - Ritrovo e partenza per Roma dal piazzale ex Total (ss 16 nei pressi di Vasto Nord)

13.30 -Arrivo previsto a Roma in via Ludovisi

15.00 - Incontro presso il Ministero dello sviluppo economico in via Molise 2

Al termine dell'incontro ci sarà la ripartenza da Roma, via Ludovisi