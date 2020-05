Taglio del nastro ieri sera nei nuovi spazi del Centro sportivo San Gabriele dedicati al tennistavolo. La Polisportiva San Gabriele, dopo i brillanti riscontri ottenuti lo scorso anno, sia in termini di partecipazione alle attività che di risultati nelle competizioni agonistiche, ha deciso di investire per sistemare al meglio la struttura che sarà dedicata esclusivamente alla pratica del tennistavolo. Tappeto in taraflex per garantire un maggiore comfort agli atleti e 3 tavoli a disposizione per allenamenti e partite.

A tagliare il nastro è stato fratel Dionigi Taffarello, direttore dell'oratorio Sna Gabriele. Poi, fratel Michele Ciaffi, da una vita impegnato nella promozione del ping pong, ha tracciato la rotta per la stagione 2013/2014. "In molti pensano ancora che questo sia un passatempo da praticare in oratorio o nelle feste. E invece il tennistavolo è uno sport bellissimo, complicato e per cui ci vuole molta preparazione".

Dopo i successi del passato la San Gabriele è ripartita da un gruppo di giovanissimi atleti. A loro si è rivolto il presidente e allenatore: "Quest'anno dovrete impegnarvi a fondo, dopo le belle cose della scorsa stagione. Anche perchè i più bravi avranno la possibilità di essere selezionati per i raduni regionali, dove ci saranno i tecnici federali da cui imparare tante cose". Al termine dei saluti sono stati Gaia Smargiassi e Federico Antenucci, campioni regionali in carica nelle rispettive categorie, a fare i primi scambi nella nuova palestra della San Gabriele Tennistavolo.

L'attività della Polisportiva San Gabriele tennistavolo sarà rivolta anche agli adulti, con la possibilità di giocare la mattina, dalle 10 alle 12 e la sera, dalle 20 alle 22. Poi ci saranno i corsi dedicati ai ragazzi prima dell'avvio dei vari campionati. Per tutte le informazioni è possibile rivolgersi al Centro Sportivo o direttamente a fratel Michele Ciaffi.