Viene sorpreso al volante dopo aver bevuto parecchio. Oltre al ritiro della patente per guida in stato d'ebbrezza, gli viene sequestrata l'automobile. Ma il sequestro si trasforma in confisca del mezzo: l'automobilista ne perde la proprietà, che passa al Comune. Ora la vettura verrà utilizzata dalla polizia municipale.

E' accaduto a Vasto, dove la Giunta Lapenna, con un'apposità delibera, ha assegnato in dotazione al Comando vigili di piazza Rossetti una berlina con 7mila chilometri acquisita al patrimonio pubblico a seguito delle procedure di spossessamento e successiva confisca. Si tratta di una macchina immatricolata nel 2007.

Intanto, l'amministrazione sta provvedendo al rinnovo del parco auto attraverso la formula del noleggio: sei le vetture di servizio che verranno prese in locazione, mentre quelle attuali, a distanza di oltre tre anni dalla loro assegnazione alla polizia municipale, verranno restituite per fine contratto.