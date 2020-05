Niente incontro al Ministero dello Sviluppo economico per discutere della vicenda ex Golden Lady di Gissi l'11 settembre. A scoprirlo è stato questa mattina Arnaldo Schioppa, segretario provinciale della Uiltec-Uil, che si trovava nella sede del Ministero per partecipare al tavolo che riguardava un'altra azienda. Schioppa ha immediatamente avvisato i suoi colleghi che hanno a loro volta fatto arrivare la comunicazione ai lavoratori. "E' una notizia inaspettata - commenta Giuseppe Rucci, della Filctem-Cgil-. Anche perchè non si sa ancora quando ci sarà una nuova convocazione. Hanno detto che potrebbe essere il 18, ma a questo punto finchè non ci sono documenti ufficiali non diciamo niente".

Solo ieri era stata consegnata al Commissariato la documentazione per poter essere a Roma l'11 settembre, e i lavoratori avevano organizzato tre autobus per andare nella Capitale. Ora questo ennesimo rinvio, in una vicenda che sembra davvero non avere mai fine.

"Chiediamo alle istituzioni locali di far sentire la loro voce - dice Rucci -. Qui ci sono in ballo tante famiglie che non ne possono più di questa situazione. Sembra che ci stiano prendendo in giro". Non più di un paio di mesi fa un incontro ministeriale era stato annullato la sera precedente tramite uno scarno sms.

Si resta quindi in attesa di notizie ufficiali da Roma, con i tanti rappresentanti istituzionali, non ultimi il sottosegretario Legnini e il presidente della Regione Chiodi, possano farsi sentire nelle sedi competenti, rivendicando i diritti di un territorio troppo spesso abbandonato e mortificato.