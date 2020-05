Non si spezza la catena di incendi di natura sospetta. Stanotte vigili del fuoco di Vasto ancora in azione ai margini della Trignina dove, in territorio di Lentella, è scoppiato un rogo che rischiava di minacciare la statale 650, che collega Abruzzo, Molise e Puglia.

Si moltiplicano gli interventi finalizzati a evitare che il fuoco distrugga ampie fette di vegetazione. I roghi vengono innescati a volte per disattenzione (la classica cicca di sigaretta gettata dal finestrino), altre volte a causa di azioni dolose messe in atto da ignoti.