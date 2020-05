Conto alla rovescia anche per la stagione del calcio a 5. La APD Casalbordino calcio a 5 ha ripreso già da qualche settimana la preparazione in vista del campionato di serie C2. Il gruppo è quello che fino allo scorso anno partecipava al campionato sotto le insegne dello Sporting Pollutri e che da questa stagione vestirà la maglia giallorossa della polisportiva che comprende anche squadra di calcio a 11 e tennistavolo. In panchina c'è il ritorno di Alfredo Lanza, un passato in serie A e Nazionale come calciatore e tante panchine di serie C1 e B.

Nell'assetto dirigenziale, con la Apd Casalbordino guidata da Natalino Ranalli e Alessandro Santoro, saranno Maurizio Bucciarelli e Giovanni Morelli ad occuparsi del calcio a 5. La squadra parte per la stagione con tante ambizioni, dopo che lo scorso anno il cammino si è interrotto nei playoff promozione. Con il giusto mix tra giocatori d'esperienza, che hanno miltato in categorie superiori e giovani talentuosi, il Casalbordino potrà puntare in alto.

La prossima settimana ci sarà l'esordio in Coppa, poi prenderà il via il campionato, con le gare casalinghe da disputare il sabato presso la palestra dell'Istituto Commerciale di Casalbordino. Tra le sfide da non perdere, in un campionato che ha visto diverse squadre cambiare assetto, ci sarà certamente il derby con la Virtus Cupello di mister Porfirio.