E' il quarto furto. Stavolta, gli hanno portato via un furgone parcheggiato davanti alla sua attività: il Quattro di spade, storico negozio di ortofrutta in via Naumachia, nel centro di Vasto. La vittima è Teodoro Spadaccini, Dorino per gli amici.

Stanotte è sparito il furgone Fiat Ducato parcheggiato davanti all'esercizio commerciale. In mattinata l'amara sorpresa. Tra auto e mezzi commerciali, è il quarto furto subito da Spadaccini, che stamattina è andato alla caserma dei carabinieri di Vasto per sporgere denuncia contro ignoti. Altre volte ha trovato i serbatoi dei furgoni completamente a secco, svuotati dai ladri di benzina. Sospetta che i responsabili dei raid siano extracomunitari e pregiudicati che entrano in azione nelle ore notturne nella città antica.