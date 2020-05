Un incendio è divampato oggi pomeriggio, intorno alle 18, ai margini della strada Statale Trignina 650 nel territorio di Cupello. Sul posto a domare il rogo e mettere in sicurezza la zona sono prontamente giunti i volontari della Protezione civile Arcobaleno di San Salvo raggiunti dai Vigili Del Fuoco del Distaccamento di Vasto. In fiamme sono finite le sterpaglie della scarpata dell’importante arteria stradale e alcuni rifiuti abbandonati nella zona. Il fumo per alcuni minuti ha invaso anche la sede stradale molto trafficata a quell’ora.

(Protezione civile Arcobaleno - comunicato stampa)