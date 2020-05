Scrivo queste poche righe, per far notare con rammarico che l'amministrazione comunale di vasto ormai si fa "superare" pure da quella di Cupello, che anzi merita lode grandissima.



Ma come, a livello sportivo in quest'ultimo anno sono stati tanti gli atleti vastesi che nelle varie discipline si sono di distinti in regione italia e mondo, e nessuno gli dice pubblicamente un GRAZIE! Lode davvero grande per l'amministrazione comunale di Cupello che ha voluto premiare è far sentire vicino al suo ragazzo Di Fabio una intera cittadina.



E i ragazzi di Vasto?? Penso alla De Ascentis nel nuoto, Triglione, Cianci e Muratore nel Beach Soccer, I ragazzi del basket che hanno ottenuto la promozione, Marco La Verghetta nel tiro a segno, Francesco Vastola nel Judo e tanti altri che sicuramente dimentico. Ma vederli tutti insieme in una bella serata e dirgli grazie con l'affetto di tutti i vastesi non sarebbe una bella iniziativa? O conta solo la promozione della Vastese in questa città? Sarebbe un esempio ed uno stimolo per tutti i bambini che si avvicinano allo sport ad impegnarsi a fondo perchè alla fine i buoni risultati arrivano.



Già questa città non offre strutture sportive comunali adeguate, almeno diciamogli grazie a questi ragazzi!



Luciano Colanzi